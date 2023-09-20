شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز بالدورى المصرى والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الزمالك بقيادة الكولومبى أوسوريو استعداداته اليوم الأربعاء لخوض منافسات النسخة الجديدة من الدوري المصري بمواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة بحثاً عن استعادة الانتصارات، ويخوض الفارس الابيض مرانه الاخير ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق الليلة.

وخسر الزمالك من نظيره أرتا سولار الجيبوتى بهدفين دون رد، فى المباراة التى أقيمت عصر أمس السبت على ملعب عزام بتنزانيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية فيما تعادل بيراميدز مع الجيش الرواندى سلبياً فى ذهاب دور الـ "32" لدوري الابطال.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري

يلتقى بيراميدز مع الزمالك فى الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، فى السابعة مساء غداً الخميس باستاد الدفاع الجوى.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والزمالك

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري

الزمالك يبدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.