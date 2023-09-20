شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجهز السولية ونيدفيد ومتولى لمواجهة سان جورج الإثيوبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثلاثي عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي لاعبو النادى الاهلى للفحص الطبي لتحديد موقفهم من اللحاق بمباراة سان جورج المقبلة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الاحد المقبل ، بعدما واصلوا الغياب عن مباراة فريقهم الأخيرة ضد المصري البورسعيدي في افتتاح مشوار الفريق الأحمر ببطولة الدوري المصري

وأكد الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي أن غياب الثلاثي عمرو السولية وكريم نيدفيد ومحمود متولي عن مباراة المصري بسبب الإصابة وقيامهم بتنفيذ ‏برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المباريات القادمة.‏

وتطرق جاب الله للحديث عن الموقف الطبي لكل لاعب، مؤكدًا أن نتائج الأشعة التي أجراها ‏كريم نيدفيد أثبتت تعرضه لمزق خفيف في العضلة الأمامية، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي ‏في المرحلة الحالية لتجهيزه للمشاركة مع الفريق.

وأوضح طبيب الأهلي أن عمرو السولية أجرى أشعة جديدة بعد تعرضه لإصابة بمزق ‏في العضلة الخلفية ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف، مشيرا إلى أن حالة محمود متولي في تحسن مستمر، وأنه يقوم بتنفيذ المرحلة الأخيرة في ‏البرنامج التأهيلي بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية.‏