شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيمن منصور وعيد يخضعان للتحقيق اليوم بسبب شكوى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد المنضمان حديثاً لصفوف فريق المصرى البورسعيدى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لجلسة تحقيق في اتحاد الكرة بسبب شكوى النادى الأبيض ضدهما على خلفية توقيعهما لناديين.

وحد اتحاد الكرة جلسة للتحقيق مع الثنائى اليوم الأربعاء، وبعدها يتخذ مسئولو الجبلاية القرار النهائى بشأن اللاعبين.

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة،الإثنين الماضى يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.