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الامارات | محمد صلاح يخسر شعبيته في ليفربول.. مبيعات قميصه تتراجع لمصلحة وافد جديد

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي ليفربول قائمة الأسماء الأكثر طباعة على قمصان الفريق في متاجر النادي الرسمية.

وخسر محمد صلاح نجم الفريق المركز الأول لصالح الوافد الجديد دومينيك سوبوسلاي صاحب القميص رقم 8.

ونشر النادي قائمة القمصان الأكثر مبيعا في الفترة ما بين 29 مايو و10 سبتمبر من هذا العام.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

10. أندي روبرتسون

9. كودي جاكبو

8. فيرجيل فان دايك

7. أليسون بيكر

6. لويس دياز

5. داروين نونيز

4. ترينت ألكسندر أرنولد

3. ألكسيس ماك أليستر

2. محمد صلاح

1. دومينيك سوبوسلاي

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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