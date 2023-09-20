"حارس المصري قال للاعيبة الأهلي هاتجيبوا جول".. ميدو يوجه رسالة لكامل أبو علي

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الأسبق، محمود جاد حارس مرمى المصري مشددا على أنه سبب أساسي في خسارة فريقه أمام الأهلي.

قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رسالة لكامل أبو علي، لازم تراجع ملف التعاقدات، اللي هز دفاع المصري انهاردة محمود جاد حارس مرمى الفريق".

وأضاف: "محمود جاد كان عنده إصرار إن الأهلي يجيب جون، في التعامل مع العرضيات، كأنه بيقول للاعيبة الأهلي هتجيبوا هدف يعني هتجيبوا هدف، في الهدف الأول محمود جاد، راح يطلع الكورة في قلب الملعب، كأنه عنده إصرار إن الأهلي لازم يجيب هدف".

جدير بالذكر أن النادي الأهلي حقق فوزا كبيرا أمس على حساب المصري البورسعيدي بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.