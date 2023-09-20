شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. الحاوى يصعد بالأهلى لنهائى الكونفدرالية..والأحمر بطلا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2014، فاز الأهلى على القطن الكاميرونى بملعبه فى جاروا بهدف دون رد سجله وليد سليمان، فى ذهاب نصف نهائى بطولة الكونفدرالية، ليضع الأهلى أولى قدميه فى نهائى البطولة لأول مرة فى تاريخه والتى توج بها المارد الأحمر فى النهائى بهدف عماد متعب الشهير فى سيوى سبورت الإيفوارى بالوقت القاتل.

وفى مثل هذا اليوم 20 سبتمبر 2019، توج النادى الأهلى ببطولة كأس السوبر المحلى بعد فوزه على غريمه التقليدى الزمالك 3-2، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية ليحصد المارد الأحمر لقبه رقم 11 فى تاريخه ببطولة السوبر، سجل الأهداف كل من: جونيور أجايى "هدفين" وحسين الشحات فى الدقائق 20 والدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول، والدقيقة 48 من الشوط الثانى للأهلي.. ومحمود علاء " هدفين" فى الدقيقتين 64 و78 للزمالك.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".