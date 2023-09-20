شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرسم الليلة خطة عبور الزمالك لـ بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ليلة اليوم الأربعاء خطة عبور، بيراميدز في المباراة المقرر لها في السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وركز أوسوريو على علاج هفوات دفاع لاعبي الزمالك بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

وعكف الجهاز الفني للزمالك على مدار اليومين بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

وطالب أوسوريو لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى بيراميدز وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى المنافس.