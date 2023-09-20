شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يكلف معاونيه بتقارير فنية للاعبى المنتخب الأولمبى قبل معسكر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، في تكثيف اجتماعاته مع معاونيه أعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق، لمناقشة الترتيبات الخاصة بمعسكر الفريق في شهر أكتوبر المقبل، والذي يتخلله خوض الفريق مباراة ودية أمام نظيره المنتخب الأوزبكي يوم 16 أكتوبر، بالعاصمة الأوزبكية “طشقند”.

وكلف ميكالي معاونيه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب المساعد، بمتابعة مباريات الدوري المصري الممتاز، ومتابعة لاعبي المنتخب الأولمبي مع أنديتهم وإعداد تقارير فنية دورية باستمرار لتقييم مستوياتهم الفنية قبل الإعلان عن قائمة الفريق لمعسكر أكتوبر المقبل وودية أوزبكستان.

ويرى المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن جودة المواهب في مصر أقل من البرازيل، لكن هناك تشابهات كبيرة في الملامح بين اللاعبين المصريين ونظرائهم في البرازيل يظهر في الجانب الفردي والخططي، وهو ما شجعني على قبول المهمة مع الفراعنة الصغار.

وتفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين في معسكر سبتمبر الجاري ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.

التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس.