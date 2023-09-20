شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الإعلامي الرياضي العراقي عدي حاتم بحادث سير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

توفي في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، الإعلامي الرياضي العراقي عدي حاتم بحادث سير تعرض له في العاصمة العراقية بغداد.

ويعد الراحل عدي حاتم، الذي كان يعمل في القناة «الرياضية العراقية»، من أهم الإعلاميين الرياضيين سواء كمراسل ينقل الأحداث الرياضية بشكل مباشر إلى المشاهدين أو من خلال تقاريره الجميلة، فضلاً عن قدرته الرائعة في إدارة البرامج الحوارية بشكل هادئ ومهذب وبعيداً عن المزايدات وتصفية الحسابات.

ويمتلك الراحل عدي حاتم قدرة هائلة في جعل تقريره أشبه بالقصة المثيرة، وقد حصل على شهرة واسعة عندما تناول قصة رحيل أسطورة الكرة العراقية أحمد راضي بفيروس كورونا في عام 2020 بطريقة حزينة للغاية، كذلك الحال عند تناوله رحيل مدرب فريق الكرخ عبد الكريم سلمان، كما جعل من قصة رحيل حارس مرمى فريق النفط الشاب مصطفى سعدون، قصة حزينة أثرت كثيراً بكل من شاهدها.

وأثناء إقامة منافسات خليجي 25 في البصرة العراقية مطلع العام الحالي تميزت التقارير التي أعدها الراحل عدي حاتم بالنوعية، لأنه قام بجولة سياحية في البصرة وسلط الضوء على الكثير من المهن والأماكن فيها بطريقة رائعة جداً.

وكان آخر ظهور مميز للراحل عدي حاتم في المؤتمر الصحفي الذي أقامته الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي لتقديم الطاقم التدريبي الجديد لفريقها الكروي الأول بقيادة المصري حسام البدري.

وفور انتشار خبر وفاته، صدم الكثير من العاملين في الوسطين الإعلامي والرياضي واعتبروا رحيل عدي حاتم خسارة كبيرة للإعلام الرياضي في العراق، وكذلك للرياضة العراقية، لأنه كان يسلط الضوء على الكثير من مفاصلها المختلفة عبر تقاريره الاخبارية أو اللقاءات التي يجريها مع المسؤولين في مختلف قطاعات الرياضة العراقية.