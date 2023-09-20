شكرا لقرائتكم خبر عن كشف تفاصيل مثيرة في واقعة تورط لاعبي ريال مدريد بفيديو غير أخلاقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تقدمت ضحية ثانية بشكوى رسمية ضد 4 من لاعبي أكاديمية ريال مدريد الإسباني لأنهم وفق إدعائها تناولوا فيديو فيه محتوى غير أخلاقي دون رضاها.

وفي التفاصيل، كشف النقاب مطلع هذا الشهر عن إلقاء القبض على 3 من لاعبي الأكاديمية «لافابريكا» في ملعب التمرينات وأطلق سراحهم بعد استجوابهم من قبل الشرطة وذلك بسبب تداولهم مقطع فيديو تظهر فيه فتاة قاصر (16 عاماً) وتقول الضحية إن المقطع تم تداوله بدون رضاها لذا تقدمت والدتها بشكوى.

وذكر التقرير أن اللاعبين كانوا على علم بأن الضحية الثانية قاصر رغم أن الضحية الأولى بالغة وتحقق الشرطة حالياً فيما إذا كان المقطع قد تم تداوله بشكل أوسع في مجموعات الواتس أب في الريال. السلطات الإسبانية لم تكشف عن هوية اللاعبين المتورطين في الواقعة، لكن صحيفة في جران كاناريا، حيث حصلت الواقعة، نشرت اسم واحد منهم وهو في رديف الريال (كاستيا ) المنافس بالدرجة الخامسة. ووفق التقرير، كان اللاعبون الأربعة برفقة 3 فتيات في حفل بمنتجع أمادوريس بيتش كلوب وواحد من اللاعبين من مواليد جران كاناريا، وعلق مراسل صحيفة «لا بروفنسيا» في الجزيرة:«الحفل أقيم منتصف يونيو والعلاقات العابرة كانت برضى الفتيات لكن أدركت واحدة منهن أن لاعباً يقوم بالتصوير. اللاعبون اعترفوا بالتصوير ووعدوا بمسح المحتوى واكتشفت الضحيتان، اللتان أحدهما قاصر، بعد شهرين أن الشريط تم تداوله في مجموعات واتس آب».

وذكرت صحيفة إل كونفدنسيال، أولى الصحف التي نشرت خبر إلقاء القبض، أن «مصادر في الشرطة تعتقد بتورط المزيد من اللاعبين منهم لاعبون من الفريق الأول ولهذا السبب طلبت المحكمة 3 في سان بارتولومي دي تراخانا الشرطة المدنية بجلب عدد من الأشخاص للمحكمة».

وعلق النادي ببيان رسمي:« يود ريال مدريد أن يعلن علمه بمثول لاعب في كاستيا و3 من لاعبي الفريق الثالث أمام الشرطة لتقديم إفادات تتعلق بتداول شريط فيديو خاص عبر واتس آب وعندما يستكمل النادي معرفة التفاصيل سيتخذ الإجرءات المناسبة».