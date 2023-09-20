شكرا لقرائتكم خبر عن «الكشري» يكشف صلاح المتخفي في شوارع مصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أعاد النجم المصري محمد صلاح لمشجعي ليفربول ذكريات شراكته مع زميله السابق ديجان لوفرين، لاعب زينيت بطرسبورغ حالياً، وذلك في شريط إعلاني تم تصويره في شوارع مصر.

ويجرب صلاح مع صديقه الأثير المأكولات الشعبية الكثيرة في مصر من كبدة وحواوشي وهما يتخفيان عن عيون الناس تحت قبعة وملابس عادية، لكن صلاح يجذب الأنظار إليه عندما يذهب لشراء وجبته المفضلة «الكشري» وحيداً دون زميله الذي لحق به عندما سمع أصوات الناس.

الفيديو جذب تعليقات مشجعي ليفربول ومنها: «أعيدوا لوفرين للفريق»، و«أحب صداقتهما المستمرة، نشتاق إليهما معاً كثيراً».

وأمضى المدافع الكرواتي 6 سنوات في ليفربول، لكنه أراد مزيداً من المشاركة المنتظمة ولم يستطع المدرب الألماني يورغن كلوب ضمانها بسبب وجود فيرجيل فان دايك وجو غوميز وجويل ماتيب.