شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة ميسي مجاناً لشهر واحد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عبر حسابه الشخصي إمكانية مشاهدة مبارياته مع فريقه إنتر ميامي مجاناً لمدة شهر واحد على منصة أبل الراعية للنادي الأمريكي.

وجاء إعلان ميسي قبل مواجهته تورنتو مساء الأربعاء، وهي المباراة الـ33 للفريق في الدوري، بعد انضمام 110 آلاف مشترك للشبكة الرقمية بفضل جنون ميسي من الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

ويحتاج إنتر ميامي إلى الفوز وحده من أجل التواجد في «البلاي أوف» النهائي، ثم محاولة المنافسة على لقب الدوري، رغم صعوبة الأمر مع احتلال ميامي للمركز قبل الأخير في مجموعته.