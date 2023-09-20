شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يستعيد سنوات المجد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل جواو فيلكس هدفين ليسحق برشلونة ضيفه أنتويرب البلجيكي 5-صفر في المجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم،ويستعيد أيام مجده في البطولة،قبل ان يتراجع في السنوات الأخيرة.

وبعد خروجه من دور المجموعات في آخر موسمين، لقن برشلونة منافسه أنتويرب، المشارك في دوري الأبطال لأول مرة، درساً قاسياً.

وقال تشافي هرنانديز مدرب برشلونة «بين هذا الفوز والانتصار 5-صفر على ريال بيتيس يوم السبت، فأعتقد أننا قدمنا أفضل أداء منذ أن توليت المسؤولية.هذا الطريق الذي نريد السير فيه. أنا فخور بالفريق».

ولأول مرة يفوز برشلونة بخمسة أهداف في مباراتين على التوالي،منذ ان فعلها لآخر مرة في 2017،

وافتتح فيلكس، المنضم إلى برشلونة في اليوم الأخير من الانتقالات الصيفية، التسجيل في الدقيقة 11 ثم صنع الهدف الثاني لزميله روبرت ليفاندوفسكي بعد ذلك بثماني دقائق.

ورفع المهاجم البولندي رصيده إلى 100 هدف في البطولات الأوروبية ليصبح ليفاندوفسكي ثالث لاعب يصل إلى هذا الإنجاز بعد كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

كما أصبح بعمر 35 عامًا و29 يومًا،أكبر لاعب يسجل للفريق الكتالوني في البطولة القارية،متجاوزاً رقم المدافع جيرارد بيكيه السابق.

وأرسل رافينيا كرة حولها المدافع جيله باتايل بالخطأ في مرماه ليتقدم برشلونة 3-صفر في الدقيقة 22.

وأنقذ مارك أندريه تير شتيجن حارس برشلونة محاولة من الجناح أربنور موجا.

ودخل فريق المدرب هرنانديز الشوط الثاني عازما على زيادة غلته في مشاركته رقم 28 في دور المجموعات ليتقاسم الرقم القياسي مع غريمه ريال مدريد.

وجعل خافي النتيجة 4-صفر بتسديدة قوية في سقف المرمى، وأكمل فيلكس الخماسية بضربة رأس.

وعكست النتيجة سيطرة برشلونة على المباراة حيث سدد بطل إسبانيا 22 كرة مقابل ثلاث مرات لأنتويرب المشارك في البطولة بعد فوزه بلقب الدوري البلجيكي لأول مرة في 60 عاما.

وهذه هي المشاركة الأوروبية الخامسة على التوالي لأنتويرب والثانية له في كأس أوروبا بعد مشاركته في موسم 1957-1958.

وقال مارك فان بومل مدرب أنتويرب:أول ثلاث تسديدات لبرشلونة على المرمى جاء منها ثلاثة أهداف.برشلونة في أفضل حالاته، وهذا منطقي فهو يستمر في اللعب والتمرير، وهذا ما نريد الوصول إليه لكن الطريق ما زال طويلاً جداً أمامنا ولا يوجد ما يخجلنا. هذا درس لنا.

وفي المجموعة ذاتها، فاز بورتو 3-1 على مضيفه شاختار دونتسك في هامبورج.