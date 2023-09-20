شكرا لقرائتكم خبر عن جوارديولا غاضب من مجازفة حارس سيتي وإصابة سيلفا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كاد حارس مانشستر سيتي البرازيلي إيدرسون أن يوقف قلب مدربه الإسباني بيب جوارديولا عندما جازف بمراوغة أحد مهاجمي ريد ستار بلغراد في منطقة الجزاء عندما كان الفريقان متعادلين 1-1 بعد تسجيل جوليان ألفاريز هدف التعادل لسيتي.

ويشجع جوارديولا عموماً لاعبيه على المجازفة لاستعادة الكرة، لكن ما فعله إيدرسون هذه المرة رفع مستوى التوتر لديه ولحسن الحظ سجل ألفاريز هدفه الثاني وأضاف رودري الهدف الثالث لحامل اللقب لتنتهي المباراة 3-1.

هذه أول مباراة بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم لحامل اللقب وأمام بطل صربيا الذي لم يهزم في الدوري مطلقاً الموسم الماضي، وستكون مباراة سيتي المقبلة أمام لايبزيغ الألماني الفائز على بطل سويسرا يونغ بويز بنفس النتيجة. ستكون المباراة إعادة للقائهما في دور الـ16 الموسم الماضي عندما فاز سيتي 8-1 بمجموع المباراتين، وسجل هالاند خمسة أهداف في مباراة الفوز على الفريق الألماني 7- صفر على استاد الاتحاد.

خرج جوارديولا من المباراة بشعور غاضب نتيجة إصابة نجمه البرتغالي بيرناردو سيلفا وخروجه من الملعب بالدقيقة 44 ودخول جيريمي دوكو مكانه.

وقال جوارديولا بعد المباراة:«نحن في مشكلة، سنفتقد سيلفا بضعة أسابيع لكنني لن أقول أوه لدينا الكثير من المصابين. سنواصل العمل بمن لدينا ما دمنا نتمتع بعقلية الفوز وهذا جيد. نحن فعلاً لدينا 5 لاعبين مهمين مصابين وتحمل غيابهم لفترة طويلة صعب لكن هذا أمر وارد. غياب طويل لكيفن دي بروين، وجون ستونز لم يلعب بعد ويحتاج وقتاً أطول وربما يعود إلينا كوفاسيتش وسينضم إلينا جاك جريليش ربما بعد أسبوع أو 10 أيام وسنقيّم الوضع حينها».

ويواجه سيتي جدولاً مزدحماً نهاية هذا الشهر إذ يستضيف نوتنجهام فوريست يوم السبت المقبل ويسافر للقاء نيوكاسل في كأس الرابطة منتصف الأسبوع قبل أن يلعب في معقل وولفرهامبتون بالدوري.