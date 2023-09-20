شكرا لقرائتكم خبر عن توتنهام يفجر مفاجأة: لدينا شرط استعادة كين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف دانييل ليفي المدير التنفيذي لنادي توتنهام الإنجليزي، عن تفاصيل صفقة انتقال نجمه هاري كين لبايرن ميونيخ الألماني، وقال: «هناك شرط لاستعادته إلى صفوف توتنهام في حال البيع»، فيما قال كين قبل مواجهة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا الأربعاء: «ستظل عيني على توتنهام فيما تبقى من أيام حياتي. أنا فعلاً سعيد برؤية الفريق يقدم أداء مميزاً وأمامه مباراة قمة أمام أرسنال الأحد لذا من المؤكد أني أتابع مبارياته عن كثب هذا الموسم».

وقضى هاري كين مسيرته في صفوف توتنهام، لكنه فشل في إحراز أي لقب، وهو ما يسعى إليه مع بايرن ميونيخ عملاق الكرة الألمانية.