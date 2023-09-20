شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستقبل اليوم بلدية المحلة فى مواجهة صعبة بـ دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج فريق المقاولون العرب نظيره بلدية المحلة، في السابعة مساء اليوم الأربعاء، في مواجهة صعبة على الفريقين، تجمعهما على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في الجولة الأولى لمسابقة دورى نايل.

يدخل المقاولون العرب مواجهة اليوم بعدما جدد دمائه بـ 10 صفقات جديدة وهم: عمار حمدى ومحمود وادى وعامر عامر وعماد ميهوب وأحمد فوزى وزياد فرج وإسلام عبد النعيم وعمرو مرعى وعربى بدر وعماد بوبكر.

بينما تعاقد بلدية المحلة مع 17 لاعبًا هم: حسام أشرف وماجد هانى وطارق علاء ونور الزمان الزمورى ومحمد الزافرانى وأحمد العش وإسلام مرزوق وعبد الله محمود ومهاب أشرف وويسدوم عبد الرحمن اللاهونى ومؤمن راضى ومحمد عادل أمو ومحمد رجب صافى وأحمد رضا وهشام حافظ ومحمد أشرف ويوسف حسن.

ويراهن ذئاب الجبل على خبرات مدربه شوقي غريب، الذي يعد أقدم مدرب مستمر مع فريقه في الدوري حتى الآن، من بين المدربين الذين يقودون فرقهم في الموسم الجديد، بعدما تولى تدريب المقاولون العرب في الأسابيع الأخيرة من الموسم قبل الماضي 2021-2022.

ويستمر من الموسم الماضي 9 مدربين مع فرق الدوري المصري قبل انطلاق الموسم الجديد، ويتواجد شوقي غريب على رأس القيادة الفنية للمقاولون للموسم الثالث على التوالي، بعدما تولى المسئولية في نهاية الموسم قبل الماضي.