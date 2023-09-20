شكرا لقرائتكم خبر عن فريال أشرف لـ ”الخليج 365”: لم أعتزل الكاراتيه وانتظرونى فى 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز .

وقالت بطلة الأولمبياد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن سنها مازال صغيرا، ومازالت قادرة العطاء وتقديم الكثير في صالات الكاراتيه، خاصة وأن الطموح لايقف عند نقطة معينة، وأشارت إلى أنها لن تتخاذل أو تتراجع عما وصلت إليه.

وأضافت فريال أشرف، أنها لا تستطيع التواجد بعيدا عن لعبة الكاراتيه، وستتواجد مع بعثة المنتخب المشارك في بطولة العالم بالمجر الشهر المقبل، لكنها لن تشارك في البطولة، وأول ظهور لها فى البطولات القادمة سيكون في بطولة العالم 2025 التي ستقام بمصر خاصة وأن تحقيق ذهبية في بطولة عالم على أرض الوطن سيكون إحساس مختلف.

يذكر أن فريال أشرف حققت ذهبية أولمبياد طوكيو 2020، كأول لاعبة فى تاريخ الكاراتيه تتوج بذهبية فى الدورات الأولمبية، وأول ميدالية ذهبية لمصر فى اللعبة.