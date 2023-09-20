شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة سلة الأهلى تحتفل بعقد قرانها: "فلتبدأ المغامرات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت نادين السلعاوى لاعبة سلة الأهلى بعقد قرانها على مهند جمال لاعب فريق كرة الماء السابق بالنادى، في جو عائلى، ونشرت اللاعبة صورة من عقد القران وعلقت عليها: Let the adventures begin "فلتبدأ لمغامرات".

وتٌعد نادين السلعاوى شقيقة أحمد السلعاوى لاعب سلة الأهلى السابق، وابنة أسطورة اللعبة محمد سليمان السلعوة.

وتوجت نادين السلعاوى بجائزة هدافة بطولة إفريقيا "الافرو باسكت" 2021 التى أقيمت فى الكاميرون برصيد 101 نقطة سجلتها خلال 6 مباريات شاركت فيهم مع المنتخب المصرى.

كان فريق سيدات الأهلى توج بدوري السوبر، بعد الفوز على الجزيرة بنتيجة 81-53، في المباراة التي جمعت الفريقين على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر مايو الماضى.