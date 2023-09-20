شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمصري فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلي في تحقيق فوز عريض على المصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة دورى نايل موسم 2023/ 2024.

أهداف مباراة الأهلى والمصرى

جاءت رباعية الأهلي عن طريق رضا سليم وبيرسي تاو "هدفين" وكريم فؤاد في الدقائق 44 و69 و74 و88، وشهد اللقاء الذي أداره محمد عادل طرد باهر المحمدي لاعب المصري.

وبذلك يحصد الأهلي أول ثلاث نقاط في بطولة الدوري، فيما يتجمد رصيد المصري عند "صفر" من النقاط.

ونجح الأهلي في إسعاد جماهيره بعد خسارة لقب السوبر الأفريقي يوم الجمعة الماضى أمام اتحاد العاصمة الجزائري بالسعودية.

وضم تشكيل الأهلي، كلاً من: محمد الشناوي ومحمد هاني، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول وأليو ديانج، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو، أنتوني موديست ورضا سليم.

فيما ضم تشكيل المصري كلاً من: محمود جاد - كريم العراقي - باهر المحمدي - محمد دبش - حسين السيد -أمادو جولدي باه - محمود حمادة - سمير فكري - ميدو جابر - مروان حمدي ومحمد الشامي.