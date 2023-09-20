شكرا لقرائتكم خبر عن بروبيرش مدرباً جديداً لمنتخب بولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الاتحاد البولندي لكرة القدم، الأربعاء تعيين ميخاو بروبيرش مدرباً جديداً للمنتخب الوطني خلفاً لفرناندو سانتوس.

وانفصل منتخب بولندا عن مدربه البرتغالي سانتوس الأسبوع الماضي بعد هزيمته 2-صفر في ألبانيا، مما جعله يكافح من أجل التأهل لبطولة أوروبا 2024.

وقال سيزاري كوليشا رئيس الاتحاد البولندي في بيان «تم تعيين ميخاو بروبيرش مدرباً للمنتخب البولندي. هذا أفضل اختيار ممكن. أتمنى حظاً سعيداً للمدرب الجديد».

وتحتل بولندا المركز الرابع في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط من خمس مباريات.

ويتأخر الفريق بأربع نقاط عن ألبانيا المتصدرة وبنقطتين خلف جمهورية التشيك ومولدوفا.

وسيتولى بروبيرش، مدرب منتخب بولندا تحت 21 عاماً سابقاً، المسؤولية اعتباراً من الجولة المقبلة في التصفيات في أكتوبر/تشرين الأول عندما تتوجه بولندا لملاقاة جزر فارو قبل استضافة مولدوفا.

وتولى سانتوس، الذي قاد البرتغال للفوز ببطولة أوروبا 2016، المسؤولية في يناير/كانون الثاني الماضي ليخلف تشيسواف ميخنيفيتش الذي أقيل من منصبه بعد الخروج من كأس العالم 2022 في قطر، إثر الخسارة أمام فرنسا في دور الـ16.

وفي أول مباراة بقيادة سانتوس، خسرت بولندا 3-1 أمام التشيك في مستهل مشوار الفريق بتصفيات بطولة أوروبا 2024 قبل أن تهزم ألبانيا 1-صفر.

وفازت بولندا على ألمانيا ودياً في يونيو/حزيران قبل أن تفرط في تقدمها 2-صفر لتخسر 3-2 أمام مولدوفا. وفازت بولندا بصعوبة 2-صفر على جزر فارو بعدما احتاجت لركلة جزاء سددها روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 73 لتفتتح التسجيل أمام المنتخب المصنف 129 عالمياً.