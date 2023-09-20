شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يعوض غياب رضا سليم عن موقعة سان جورج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعوض حسين الشحات لاعب الأهلي غياب المغربي رضا سليم زميله في الفريق الأحمر، عن مباراة سان جورج الإثيوبي يوم الأحد المقبل في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويغيب رضا سليم عن مباراة ذهاب دور الـ32 الأفريقي بسبب إيقافه من قبل "الكاف" بعد تعرضه للطرد في آخر مباراة لفريقه السابق الجيش الملكي المغربي في بطولة الكونفدرالية.

وغاب حسين الشحات عن المشاركة في مباراة المصري بافتتاح الدوري أمام المصري بسبب إيقافه من قبل لجنة المسابقات بعد واقعة تعديه على محمد الشيبي لاعب بيراميدز في نهاية الموسم السابق من الدوري المصري.

ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي موقف أكرم توفيق لاعب الفريق من المشاركة في مباريات الفريق الأحمر بشكل تدريجي بعد الحصول على الضوء الأخضر من قبل الخبير النمساوي كريستيان فينك، الذي سمح للاعب بالمشاركة في التدريبات الجماعية ومن ثم الدفع به في المباريات بشكل تدريجي على غرار زميله كريم فؤاد الذى أصبح جاهزاً للمباريات .

وطلب الخبير النمساوي من طبيب الأهلي بعد عرض أكرم توفيق عليه خلال تواجده في النمسا لخوض المعسكر الخارجي بالاستمرار في أداء التدريبات الجماعية لمدة 3 أسابيع قبل أن يتم الدفع به في المباريات.