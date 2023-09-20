شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الصم يصل إلى ماليزيا للمشاركة فى كأس العالم لكرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ظهر اليوم منتخب مصر لكرة القدم للصم إلى ماليزيا، استعدادا للمشاركة فى كأس العالم والذى يقام فى الفترة من 23 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر القادم بمشاركة 19 منتخبا.

ووقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى، حيث يلعب مع ماليزيا الدولة المضيفة وأمريكا وألمانيا.

وكان المنتخب المصرى للصم قد دخل معسكرا مغلقا باستاد القاهره قبل سفره، وضم 23 لاعبا هم: محمد الهامى وحماده فاروق ومحمد السيد وأحمد عماد ومحمد عزت وسعيد أنور ومصطفى قدرى ومحمد عبد الحميد ومحمد عماد والسيد شوقى وعادل طارق ونبيه سامح وقاسم أسامة ومحمد محمود وماهر محمد ومحمد أحمد وعبد السلام إبراهيم وصابر جمال والسيد أحمد ومصطفى فتحى وأحمد مسعود وعمر محمد وحسن نبيل ومحمد صالح وعبد الله محمود وعلى السيد ومصطفى عبد الحميد وإسماعيل محمد وعبد الرحمن عبد الله ومحمد طه وعمر سمير وماهر الجوهرى ومصطفى عبد الستار.

فيما يضم الجهاز الفنى والإدارى كلا من محمد يحيى يوسف عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية رئيسا للبعثة ومعه السيد مسعود سالم رئيس لجنة الصم وشوكت النجار مدير فنى وفؤاد عبد الحميد مدرب عام والسيد جمعة إدارى وحماده حسنى أخصائى العلاج الطبيعى.