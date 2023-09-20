شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| رونالدو يحقق حلم رسامة إيرانية من ذوي الهمم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، مع رسامة إيرانية من ذوي الهمم، والتي تستخدم قدميها في الرسم وذلك بعد مرور 3 أعوام على انتشار لوحتها المرسومة له، إذ كانت تحلم بمقابلته.

وزارت الرسامة فاطمة حمامي، مقر إقامة بعثة نادي النصر، الذي تواجد في إيران لمقابلة فريق بريسبوليس، التي انتهت بفوز الفريق السعودي بثنائية نظيفة.

وحرص رونالدو على الترحيب بفاطمة حمامي، التي لفتت الأنظار عام 2020، وتحدث وسائل الإعلام العالمية عن براعتها في الرسم، حيث نجحت كواحدة من ذوي الهمم المبدعين في تنفيذ لوحة للاعب البرتغالي باستخدام قدمها.

ونشر نادي النصر مقطع فيديو للمقابلة، إذ تسلم رونالدو لوحته الشهيرة من الرسامة الشابة، التي عبرت عن سعادتها الشديدة بمقابلته، فيما منحها قميصه والتقطا الصور سويًا.