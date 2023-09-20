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رسميا.. برشلونة يعلن تمديد عقد أليخاندرو بالدي حتى 2028

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

أعلن نادي عبر الموقع الرسمي للنادي، الوصول إلى اتفاق مع الظهير الأيسر الإسباني، أليخاندرو بالدي، لتمديد عقده حتى 30 يونيو 2028.

وسيتم توقيع العقد الجديد يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر في ملعب خوان غامبر، وتم تحديد شرط جزائي في العقد بقيمة مليار يورو.

انضم الظهير الأيسر إلى برشلونة في عام 2011 وهو في الثامنة من عمره، تنقل بالدي سريعا عبر الفئات العمرية في فرق الشباب بنادي برشلونة.

في موسم 2020/21، كان الظهور الأول مع الفريق الأول، حيث شارك لأول مرة في ودية ضد ناستيك دي تاراغونا خلال فترة تحضيرات ما قبل الموسم.

وشارك لأول مرة بدوري أبطال أوروبا في مباراة ضد بايرن ميونخ بدلا من جوردي ألبا في سبتمبر 2021.

شهد موسم 2021/22 لمحات من موهبته وفي 2022/23 أثبت نفسه مع الفريق الأول وكلاعب أساسي في مركز الظهير الأيسر حتى الآن، شارك في 55 مباراة مع الفريق الأول لبرشلونة، منها 42 مباراة أساسيًا، وسجل هدف واحد وصنع ستة تمريرات حاسمة. وفقا للموقع الرسمي لنادي برشلونة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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