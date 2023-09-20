الزمالك موقفه سليم.. كامل أبو علي يتحرك لمنع إيقاف "عيد ومنصور"

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصل كامل أبوعلي رئيس النادي المصري، مع نادي الزمالك، من أجل حل أزمة الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن النادي المصري، طلب من اتحاد الكرة، تأجيل التحقيق مع الثنائي، أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، لحين حل الأزمة بشكل ودي مع نادي الزمالك.

وأوضح المصدر، أن كامل أبو علي، علم بصعوبة موقف المصري، وفانونية موقف الزمالك، في الحصول على حقوقه خاصة وأن "عيد ومنصور" يرتبطوا بعقد مع الأبيض وتوقيعهم للمصري غير قانوني وسوف يتم إيقافهم 6 أشهر للتوقيع لناديين.

أضاف المصدر: "كامل أبو علي، تواصل مع عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الزمالك، وطالبه بحل الأزمة وديا، ودفع مقابل مادي نظير تنازل الزمالك عن الشكوى حرصا على مستقبل الثنائي".

وكان أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، عادا إلى نادي الزمالك، الموسم الماضي، ولكن مع أزمة وقف القيد، رحلا الثنائي إلى النادي المصري بشكل رسمي، بدون علم نادي الزمالك، خاصة وأنهم مرتبطين بعقد ولابد من رحيلهم من خلال الأبيض.