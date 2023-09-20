إصابة جديدة تبعد كريم بنزيما عن تدريبات الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند عواد:

أعلن نادي اتحاد جدة السعودي عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات "X" (تويتر سابقا) غياب كريم بنزيما مهاجم الفريق عن تدريبات اليوم، ضمن الاستعدادات لمباراة الفتح في الدوري السعودي للمحترفين.

أشار بيان الاتحاد إلى أن غياب بنزيما بسبب تعرضه لوعكة صحية، بعد معاناته من الإنفلونزا.

سبق وانقطع بنزيما عن التدريبات خلال الأيام الماضية، عقب تعرضه للإصابة في مباراة أجمك بالجولة الأولى في دوري أبطال آسيا.

انتقل كريم بنزيما إلى اتحاد جدة السعودي خلال الانتقالات الصيفية السابقة، في صفقة انتقال حر.