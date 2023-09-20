فرصه صعبة.. الزمالك يحدد موقف فتوح النهائي من مواجهة بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - يحدد الجهاز الطبي للفريق الأول لنادي الزمالك، موقف أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، استعدادا لمواجهة بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الفريق الأول لنادي الزمالك، أمام بيراميدز، في السابعة مساء غدا الخميس في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد الدفاع الجوي.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن أحمد فتوح سوف يخضع لاختبار طبي أخير خلال مران اليوم، لتحديد موقفه النهائي من التواجد في مباراة بيراميدز.

أوضح المصدر، أن فرص لحاق اللاعب أحمد فتوح، بمواجهة بيراميدز، صعبة، خاصة أن اللاعب مازال يخوض تدريبات تأهيلية في الوقت الحالي، بعد شفائه من الإصابة.

وكان أحمد فتوح تعرض للإصابة، بآلام في عضلات البطن، تعرض لها خلال تواجده في معسكر المنتخب الوطني الماضي.