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إنبي يعلن تشكيل مواجهة الداخلية في الدوري المصري

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محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، المقرر لها اليوم في الجولة الأولى من بطولة الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدي.

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد نادر.

الهجوم: أحمد صبيحة، أحمد جمال.

بينما يوجد على دكة البدلاء كل من:

رضا السيد، على فوزي، رفيق كابو، وأحمد يوسف، عبد الرحمن عماد، احمد قاسم، محمد النحاس، سيف الخشاب، فتحي السيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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