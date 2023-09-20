إنبي يعلن تشكيل مواجهة الداخلية في الدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن تامر مصطفى المدير الفني للفريق الأول لنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الداخلية، المقرر لها اليوم في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل إنبي كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطي.

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدي.

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد نادر.

الهجوم: أحمد صبيحة، أحمد جمال.

بينما يوجد على دكة البدلاء كل من:

رضا السيد، على فوزي، رفيق كابو، وأحمد يوسف، عبد الرحمن عماد، احمد قاسم، محمد النحاس، سيف الخشاب، فتحي السيد.