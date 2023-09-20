الدوري الإنجليزي 2023-2024.. جميع أهداف الجولة الخامسة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:

اختتم نوتنجهام فورست مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي يوم الاثنين بالتعادل مع نادي بيرنلي بنتيجة 1-1.

ويستعرض لكم موقع "الخليج 365" جميع أهداف الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز:

هوانج هي تشان، الدقيقة 7 الشوط الأول، مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

جاكبو، الدقيقة 55 الشوط الثاني، مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

روبرتسون، الدقيقة 85 الشوط الثاني، ليفربول ضد وولفرهامبتون

هوجو بينو "هدف ذاتي"، الدقيقة 90 الشوط الثاني، مباراة ليفربول ضد ولفرهامبتون

أودسون إدوارد، الدقيقة 47 الشوط الثاني، مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس.

جون دوران، الدقيقة 87 الشوط الثاني، مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس.

دوجلاس، الدقيقة 90+8 الشوط الثاني، مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس.

ليون بايلي، الدقيقة 90+11 الشوط الثاني، مباراة أستون فيلا ضد كريستال بالاس.

كارلوس فينيسيوس، الدقيقة 65 الشوط الثاني، مباراة فولهام ضد لوتون تاون.

داني ويلبيك، الدقيقة 20 الشوط الأول، مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد.

باسكال جروس، الدقيقة 53 الشوط الثاني، مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد.

جواو بيدرو، الدقيقة 71 الشوط الثاني، مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد.

حنبعل المجبري، الدقيقة 73 الشوط الثاني، مباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد.

جوستافو هامر، الدقيقة 73 الشوط الثاني، مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد.

ريتشارليسون، الدقيقة 90+8 الشوط الثاني، مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد.

كولوسيفسكي، الدقيقة 90+10 الشوط الثاني، مباراة توتنهام ضد شيفيلد يونايتد.

وارد براوس، الدقيقة 36 الشوط الأول، مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام.

دوكو، الدقيقة 46 الشوط الثاني، مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام.

برناردو سيلفا، الدقيقة 76 الشوط الثاني، مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام.

هالاند، الدقيقة 86 الشوط الثاني، مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام.

كالوم ويلسون، الدقيقة 64 الشوط الثاني، مباراة نيوكاسل يونايتد ضد برينتفورد.

تروسارد، الدقيقة 69 الشوط الثاني، مباراة أرسنال ضد إيفرتون.

زكي أمدوني، الدقيقة 41 الشوط الأول، مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي.

هودسون أودوي، الدقيقة 61 الشوط الثاني، مباراة نوتنجهام فورست ضد بيرنلي.