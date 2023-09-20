فانتازي.. جوارديولا يكشف موقف برناردو سيلفا من المشاركة في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

بدأ السيتي دفاعه عن بطولة دوري أبطال أوروبا بفوزه 3-1 على فريق النجم الأحمر بطل صربيا بهدفين سجلهما جوليان ألفاريز قبل أن يختتم رودريجو الفوز بالهدف الثالث.

وشهدت المباراة خروج البرتغالي، برناردو سيلفا، في الدقيقة 44 بسبب الإصابة ودخول دوكو بدلا منه قبل نهاية شوط المباراة الأول بدقائق قليلة.

وتحدث بيب جوارديولا مدرب السيتي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة عن إصابة سيلفا، قائلا: "لم أتحدث إلى الطبيب ولكن يبدو أنه لن يكون متاحًا للمشاركة في المباراة التالية".

وانضم البرتغالي إلى قائمة المصابين التي شهدت غياب دي بروين وجون ستونز وكوفاسيتش وجاك جريليش منذ فترة التوقف الدولي.

وأضاف جوارديولا: "لدينا خمسة لاعبين مهمين مصابين، سيكون هذا الحال لفترة طويلة أمرًا صعبًا ولكن هذا هو الحال".

واختتم: "لسوء الحظ، لقد مر وقت طويل بالنسبة لكيفن، وستونز لم يعود حتى الآن، وربما كوفاسيتش يعود قريبا، وجاك أمامه أسبوع أو 10 أيام".

جدير بالذكر، يلاقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام فورست يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب الإتحاد.