فانتازي.. أفضل 5 لاعبين للجولة السادسة من الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش:



يرشّح كشافة فانتازي الدوري الإنجليزي خمسة لاعبين لتحقيق نجاح كبير في الجولة السادسة من موسم 2023/24، وقبل الموعد النهائي لانتقالات فانتازي يوم السبت.



أودسون إدوارد (كريستال بالاس) 5.6 مليون جنيه إسترليني

يقدم مهاجم كريستال بالاس أفضل مستوياته منذ بداية الدوري الإنجليزي 2023/24، وقبل مواجهة فولهام على أرضه.



وسجل إدوارد أربعة أهداف في أول خمس مباريات للنسور ليحتل المركز الثالث في ترتيب المهاجمين الأكثر حصدا للنقاط برصيد 32 نقطة، وسدد الفرنسي 20 تسديدة وصنع خمس فرص محققة وتسع تسديدات على المرمى.



بالإضافة إلى ذلك، تحتل تسديدات إدوارد الـ19 داخل منطقة الجزاء المرتبة الثانية بعد 29 تسديدة لإرلينج هالاند (14.1 مليون جنيه إسترليني) بين جميع اللاعبين.



سفين بوتمان (نيوكاسل) 4.5 مليون جنيه إسترليني

برز قلب الدفاع الهولندي باعتباره المدافع المفضل عند بعض مدربي فانتازي، تحديدا قبل مواجهة نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي.



وقام أكثر من 199 ألف مدرب جديد بشراء بوتمان بعد قيادة نيوكاسل للخروج بشباك نظيفة لأول مرة منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي.



يوان ويسا (برينتفورد) 6.1 مليون جنيه إسترليني

أدت ثلاث مباريات متتالية دون التسجيل أو الصناعة إلى إضعاف نسبة مليكة مهاجم برينتفورد.



وزميله في الفريق برايان مبيومو (6.9 مليون جنيه إسترليني) هو أكثر لاعبي خط الوسط شراءا للأسبوع السادس بأكثر من 171 ألف مالك جديد، في حين أن أكثر من 23 ألف فقط جلبوا ويسا.



ومع ذلك، تظهر الإحصائيات أن ويسا كان يقوم بتهديد أكبر بكثير على المرمى من مبيومو خلال تلك الفترة، حيث يتفوق ويسا على زميله في الفريق بعشر تسديدات مقابل أربع، وبتسع تسديدات داخل منطقة الجزاء مقابل أربع.



يتضمن ذلك مواجهتهم على أرضهم مع إيفرتون في نهاية هذا الأسبوع، إلى جانب المباريات ضد نوتنجهام فورست وبيرنلي.



مانويل آكانجي (مانشستر سيتي) 5 مليون جنيه إسترليني

اللاعب السويسري هو الاختيار الأكثر موثوقية في خط دفاع مانشستر سيتي منذ ظهوره لأول مرة في الجولة الثامنة من الموسم الماضي للدوري الإنجليزي.

شارك آكانجي في 2653 دقيقة منذ انضمامه الموسم الماضي إلى السيتي ومقارنة بـ1924 دقيقة لأقرب منافسيه ناثان آكي (5.1 مليون جنيه إسترليني) خلال نفس الفترة. وفقا لاحصائيات الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.



المباراة الوحيدة التي غابها المدافع السويسري هذا الموسم ضد شيفيلد كانت بسبب تعرضه للإصابة بكدمة قوية.



باسكال جروس (برايتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

اللاعب الألماني هو واحد من ثلاثة لاعبين فقط بدأوا جميع مباريات برايتون الخمس هذا الموسم، إلى جانب كاورو ميتوما (6.5 مليون جنيه إسترليني) ولويس دانك (5 مليون جنيه إسترليني).



وأكد جروس أهميته بالنسبة لمدربي فانتازي، بعد تسجيله هدف والحصول على 10 نقاط خلال فوزه 3-1 على مانشستر يونايتد نهاية الأسبوع الماضي.