شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية فى دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تامر مصطفى المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه أمام فريق الداخلية في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات دورى نايل فى نسخته رقم 65 لهذا الموسم.

وجاء تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر،أحمد جمال ، أحمد نادر

الهجوم: أحمد صبيحة

البدلاء: رضا السيد، على فوزى، رفيق كابو، وأحمد يوسف، عبد الرحمن عماد، احمد قاسم، محمد النحاس، سيف الخشاب، فتحى السيد.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الداخلية و إنبي إلى الحكم صبحي العمراوي يعاونه وائل شعبان و طارق مصطفي وإبراهيم محمد ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود ناصف.