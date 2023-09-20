شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة للمصرى: حل أزمة أحمد أيمن وعيد مع الزمالك وديا أو الإيقاف 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة، الموقف الأخير لأزمة الثنائى أحمد أيمن منصور وأحمد عيد بعد غيابهما عن حضور جلسة الاستماع فى اتحاد الكرة بسبب شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع لناديين.

وأكد المصدر أن النادى المصرى اعتذر عن حضور الثنائى أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لجلسة التحقيق باتحاد الكرة اليوم بمعرفة الشئون القانونية، فى شكوى الزمالك ضدهما بداعى التوقيع لناديين.

وتابع المصدر أن اتحاد الكرة منح النادى المصرى واللاعبين مهلة لحل الخلاف وديا، أو تطبيق اللائحة وإيقاف اللاعبين 6 أشهر بعد توقيعهما لناديين.

وتلقى نادى الزمالك خطابا من اتحاد الكرة الاثنين الماضى يفيد بتحويل أحمد عيد وأحمد أيمن منصور، اللذين انضما مؤخرا للمصرى البورسعيدى، للتحقيق على خلفية شكوى مسئولى النادى الأبيض فى اللاعبين لتوقيعهما لناديين.

وكانت إدارة النادي المصري قد خاطبت اتحاد الكرة لإرسال البطاقتين الخاصتين بلاعبى الفريق أحمد أيمن منصور وأحمد عيد، والمنضمين لصفوف الفريق البورسعيدي فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.