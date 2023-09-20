شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حليمو يتصدر غيابات سموحة أمام الجونة اليوم فى دوري نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد أحمد سامى المدير الفني لفريق سموحة، خدمات 10 لاعبين في مباراة فريقه اليوم أمام الجونة على استاد الإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الأولى من دوري نايل 2023/ 2024.

ويغيب عن سموحة كل من محمد هيثم، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، حسام محمد، عمرو محمد، محمد أشرف، محمود حليمو، طارق علاء، محمد أبو بكر، إبراهيم سامى.

وضم أحمد سامى 21 لاعبا لقائمة الفريق أمام الجونة جاءت كالتالى..

حراسة المرمى: الهانى سليمان، حسين تيمور

الدفاع: محمد المغربى، أحمد حكم، شريف رضا، محمود وحيد، أحمد جمال، محمد مصطفى "ميدو"

الوسط: حسين فيصل، لحسن دهدوه، محمد عصام، محمد سعيد، إسلام جابر، حمدى علاء، مصطفى البدرى، أحمد خالد، عمر قلاوة، عبد الطيف قسو.

الهجوم: حسام حسن، فادي فريد، إيمانول إيهيزو.

وطلب أحمد سامى من اللاعبين ضرورة بذل الجهد من أجل الظفر بأول ثلاث نقاط في الموسم من أجل بداية المسابقة بفوز يضع الفريق في الطريق الصحيح وعدم تكرار البدايات السيئة في المواسم الماضية.

ولعب فريق سموحة تحت قيادة أحمد سامى 9 مباريات ودية بدأها بالفوز على سبورتنج بهدفين نظيفين قبل الفوز على الإنتاج الحربى بخماسية نظيفة، ثم الفوز على البنك الأهلى بهدفين نظيفين والفوز على فاركو بثلاثية، قبل أن يخسر من فيوتشر بثلاثة أهداف مقابل هدف، والفوز على بروكسى بهدف نظيف، والخسارة من إنبى بهدفين مقابل هدف، والخسارة من الداخلية بهدف نظيف، وأخيرا مع زد.