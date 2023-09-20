شكرا لقرائتكم خبر عن أون تايم سبورتس تذيع مباريات كأس العالم لأندية كرة السلة بمشاركة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قنوات أون تايم سبورتس رسميا إذاعة كأس العالم للأندية لكرة السلة إنتركونيننتال بسنغافورة المقرر لها في الفترة من 21 إلى 24 من سبتمبر الجاري بمشاركة النادى الأهلى.

ويستعد الأهلى لمواجهة فريق «إجنايت الأمريكي»، فى اللقاء المقرر له السابعة مساء غدٍ الخميس في الثانية بتوقيت القاهرة.

وشارك سيف سمير، كابتن الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، في جولة ترويجية لبطولة كأس العالم للأندية مع كباتن الفرق المشاركة في البطولة التي تستضيفها سنغافورة .

وتضم قائم الأهلي فى البطولة كل من سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب