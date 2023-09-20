كل ما تريد معرفته عن مواجهة بيراميدز والزمالك فى دوري نايل

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القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بيراميدز مساء غد الخميس، فريق الزمالك على استاد الدفاع الجوى، في إطار منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دورى نايل 2023 /2024 في قمة مبكرة.

ما هو موعد مباراة بيراميدز ضد الزمالك فى دوري نايل والقناة الناقلة؟

يلتقى الزمالك فى السابعة مساء غد الخميس، مع بيراميدز على استاد الدفاع الجوى في الأسبوع الأول من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024، وتنقل على قناة أون تايم سبورتس.

كيف استعد الزمالك لمواجهة بيراميدز؟

عكف الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو على مدار اليومين الماضيين لتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات بيراميدز لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته، وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

ونبه الكولومبى لاعبيه خاصة الذين يشغلون مركز الدفاع من الوقوع فى الأخطاء من أجل تفاديها في مواجهة بيراميدز، مشدداً عليهم بعدم التهاون أمام مرمى الفريق السماوى، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك الفريق المنافس.

كيف استعد بيراميدز لمواجهة الزمالك في دوري نايل؟

أغلق البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى لبيراميدز، صفحة دورى أبطال أفريقيا، وطالب لاعبيه بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم أمام مرمى الزمالك وتنفيذ التعليمات الفنية المكلفين بها وضرورة نقل الكرة السريع والتمركز الجيد داخل الملعب، واللعب بإيجابية على مرمى الفريق الأبيض.

ما هي غيابات الزمالك أمام بيراميدز؟

يعانى الزمالك من غياب العديد من اللاعبين والتي يأتي في مقدمتهم أحمد مصطفى زيزو وحاتم سكر اللذين يغيبان بسبب الطرد أمام فاركو، بالإضافة إلى الثلاثي أحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عواد بداعي الإصابة.

ما هي غيابات بيراميدز أمام الزمالك؟

يفقد بيراميدز أمام الزمالك خدمات 4 لاعبين وهم محمد رضا بوبو بعد إجراء عملية الفتاق، وإسلام عيسى لإصابنه بكسر في شظية القدم، بالإضافة إلى الثنائي الظهير المغربي محمد الشيبي ولاعب الوسط أحمد توفيق لتراكم الإنذارات.

ما هو التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز؟

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى : محمد صبحي، خط الدفاع : عبد الله جمعة - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي، خط الوسط : نبيل عماد دونجا - يوسف إبراهيم "أوباما" - محمود عبد الرازق " شيكابالا ".خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري -إبراهيما نداي.

ما هو التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز؟

ومن المتوقع أن يبدأ بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ، خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق،

خط الهجوم: فيستون ماييلي