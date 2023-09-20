شكرا لقرائتكم خبر عن على الزهدى يقود هجوم الداخلية أمام إنبى في دورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ميمى عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخلية، عن تشكيل فريقه أمام فريق إنبى في المباراة التي ستقام بعد قليل على استاد السلام بالقاهرة، في لقاء الجولة الأولى من منافسات دورى نايل فى نسخته رقم 65 لهذا الموسم.

جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عبد العزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر-كريم يحيى

الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد صبيحة، أحمد نادر

الهجوم: أحمد جمال

البدلاء: رضا السيد، على فوزى، رفيق كبو، وأحمد يوسف، عبد الرحمن عماد، احمد قاسم، محمد النحاس، سيف الخشاب، فتحى السيد.

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة مباراة الداخلية و إنبي إلى الحكم صبحي العمراوي يعاونه وائل شعبان و طارق مصطفي وإبراهيم محمد ومحمد عباس قابيل حكم فيديو ومحمود ناصف.