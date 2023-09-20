7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع نادى الزمالك من أجل إنهاء أزمة شكوى الثنائي أحمد عيد و أحمد أيمن منصور بشكل ودي.

فريال أشرف لـ ”الخليج 365”: لم أعتزل الكاراتيه وانتظرونى فى 2025

أكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز .