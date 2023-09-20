شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، منها تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا، والمصرى يخاطب الزمالك لانهاء أزمة شكوى عيد ومنصور وديا، والزمالك يعد الأجانب بصرف المستحقات.
تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بعد تحديد مباراة سان جورج يوم 29 سبتمبر
تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.
مجلس المصرى يخاطب الزمالك لإنهاء أزمة شكوى عيد ومنصور بشكل ودى
أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع نادى الزمالك من أجل إنهاء أزمة شكوى الثنائي أحمد عيد و أحمد أيمن منصور بشكل ودي.
وليد خليل رئيسا لنادى غزل المحلة خلفا لأسامة خليل
وافقت الجمعية العمومية بنادي غزل المحلة على تعيين المهندس وليد خليل رئيسًا للنادى وشركة الكرة، مع استمرار اللواء عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة غزل المحلة لكرة القدم .
يفاضل كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراته ضد بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري نايل.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز