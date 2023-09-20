اخبار الرياضه

7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأخبار والأحداث الهامة، منها تأجيل مباراة الأهلى وسيراميكا، والمصرى يخاطب الزمالك لانهاء أزمة شكوى عيد ومنصور وديا، والزمالك يعد الأجانب بصرف المستحقات.

تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا بعد تحديد مباراة سان جورج يوم 29 سبتمبر

تقرر تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية للدوري الممتاز والتى كان مقررًا له يوم 27 بعد تحديد كاف موعد مباراة  الإياب للأهلي أمام سان جورج يوم 29 سبتمبر الجاري في دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

 

مجلس المصرى يخاطب الزمالك لإنهاء أزمة شكوى عيد ومنصور بشكل ودى

أجرى مجلس إدارة النادى المصرى برئاسة كامل أبو على اتصالات مع نادى الزمالك من أجل إنهاء أزمة شكوى الثنائي أحمد عيد و أحمد أيمن منصور بشكل ودي.

 

فريال أشرف لـ ”الخليج 365”: لم أعتزل الكاراتيه وانتظرونى فى 2025

 

أكدت فريال أشرف لاعبة منتخب الكاراتيه وبطلة ذهبية أولمبياد طوكيو 2020 أنها لم تعتزل الرياضة، كما يردد البعض، لكنها لا تحب الظهور كثيرا فى الوقت الحالى، لأسباب أسرية، وعندما لا تتواجد لفترة على الساحة الرياضية، يعتقد البعض أنها قررت الاعتزال وهو ما لم يحدث، ووصفت اختفائها عن الوسط الرياضي بالفترة الماضية، بالهدوء الذى يسبق الإنجاز .

 

الزمالك يعد اللاعبين الأجانب بسرعة صرف المستحقات

 

فتح مسئولو نادى الزمالك خطوط اتصال مع لاعبى الفريق الأجانب ووكلاءهم، خلال الساعات الجارية، للتأكيد على صرف المستحقات الخاصة بهم لدى النادى فى القريب العاجل.

 

 

أصبح بيرسي تاو لاعب الأهلي مهدد بالغياب عن مباراة فريقه أمام سان جورج الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم الأحد المقبل، بعد تعرضه للإصابة في مباراة المصرى أمس الثلاثاء والتى انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة في افتتاح الدوري.

 

وليد خليل رئيسا لنادى غزل المحلة خلفا لأسامة خليل

وافقت الجمعية العمومية بنادي غزل المحلة على تعيين المهندس وليد خليل رئيسًا للنادى وشركة الكرة، مع استمرار اللواء عمر رياض مديرا تنفيذيا لشركة غزل المحلة لكرة القدم .

 

يفاضل كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك بين الثنائي محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة لقيادة الجبهة اليسرى للفريق الأبيض في مباراته ضد بيراميدز المقرر لها السابعة مساء غداً الخميس على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة دوري نايل.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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