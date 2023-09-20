شكرا لقرائتكم خبر عن أوجستى يعقد محاضرة للاعبى الأهلى استعدادًا لكأس العالم لأندية السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص أوجستي بوش، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة،على عقد محاضرة فنية للاعبين اليوم قبل التدريبات؛ استعدادًا لمواجهة فريق «إجنايت الأمريكي» في مستهل مبارياته في بطولة كأس العالم للأندية.

قام أوجستي بشرح طريقة لعب المنافس، والخطة التي يعتمد عليها، واستعرض الجهاز الفني من خلال لقطات الفيديو أبرز لاعبي الفريق المنافس.

ويختتم الفريق تدريباته في السادسة من مساء اليوم بتوقيت سنغافورة «الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة» على صالة OCBC Arena والتي تبعد عن مقر إقامة الفريق ما يقرب من 10 دقائق .. وتقام البطولة في سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

ويعقد الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة ورئيس بعثة فريق كرة السلة المشارك في بطولة كأس العالم للأندية،جلسات مستمرة مع طارق الغنام مدير الفريق، والدكتور وليد الخراط إداري الفريق؛ لمتابعة كافة الأمور الإدارية المتعلقة بالبعثة وتوفير كافة احتياجات الجهاز الفني قبل المواجهة المرتقبة مع فريق «إجنايت الأمريكي» غدا في مستهل مشوار الفريق في بطولة كأس العالم للأندية. واطمأن الدكتور محمد شوقي على كافة الترتيبات الإدارية وعدم وجود أية عقبات تحول دون تنفيذ البرنامج الذي حدده الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي بوش.

تضم بعثة الأهلي كلا من الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادا بدنيًّا.

واللاعبون: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.