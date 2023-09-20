الإسماعيلى يجهز ياو أنور لمواجهة الاتحاد السكندرى في دورى نايل

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القاهرة - سامية سيد - يجهز الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى بقيادة إيهاب جلال، الغانى ياو أنور مهاجم فريق الدراويش لمواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها الخميس 28 سبتمبر الجاري في إطار منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.

وغاب ياو أنور عن المشاركة مع الإسماعيلى أمام فريق زد في المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، والتي انتهت بخسارة الدارويش بهدف مصطفى سعد ميسى، ليفقد الفريق أول ثلاث نقاط في دورى نايل.

وفضل إيهاب جلال عدم الاستعجال على الدفع باللاعب الذى لم يحضر فترة الإعداد بسبب أزمة في تأشيرة العودة، ووضع برنامج خاص لتجهيز اللاعب للاستعانة به أمام الاتحاد السكندرى في الجولة الثانية.

ويعكف إيهاب جلال على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون أمام زد والتمركزات الخاطئة التي أدت إلى عدم الاستحواذ على الكرة وتسببت في خطورة كبيرة على الفريق، ولم يستطع الدراويش الخروج للأمام بالكرة.

وأكد إيهاب جلال بعد المباراة، أن الإسماعيلي يمتلك لاعبين مبشرين وستظهر قدراتهم في المباريات المقبلة ويحتاجون الصبر فقط لصغر سنهم، بالإضافة لعدم التوفيق في الفرص التى أتيحت للفريق خاصة في الشوط الثاني الذي شهد إهدار ركلة جزاء كانت ستغير الأمور حال تسجيلها.

وأوضح مدرب الإسماعيلي أن اللاعبين ارتكبوا العديد من الأخطاء خلال المباراة، والتي سنعمل على تصحيحها في الفترة المقبلة ونستعد بقوة لمواجهة الاتحاد السكندري والتي ستكون البداية الحقيقية للدراويش.