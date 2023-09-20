تخلف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور عن تحقيق اتحاد الكرة.. ومفاوضات مع الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

تخلف الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور لاعبا فريق المصري البورسعيدي، عن التحقيق والذي كان من المقرر أن يُجرى في الاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية التوقيع لناديين وذلك وفقا لموقع يالاكورة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قرر مؤخرًا تحويل الثنائي أحمد عيد وأحمد أيمن منصور للتحقيق بعد شكوى رسمية تقدم بها نادي الزمالك ضدهما على خلفية التوقيع للنادي المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن نادي المصري قدّم خطابًا رسميًا للاتحاد المصري لكرة القدم بأن الثنائي يمران بظروف قهرية.وأضاف المصدر، أن كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، تواصل مع نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية لحل الأزمة بشكل ودي مع دفع مبلغ مالي.وأشار المصدر، أن الاتحاد منح الناديين فرصة لحل الأزمة بالطرق الودية قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضد الثنائي.وكان أحمد أيمن منصور وقّع لنادي الزمالك في صيف 2022 قبل أن يخرج لصفوف طلائع الجيش على سبيل الإعارة ومنه العودة للزمالك ثم وقع اللاعب رسميًا لنادي المصري.في المقابل، لعب أحمد عيد لنادي إنبي على سبيل الإعارة قبل أن يقرر اللاعب العودة لنادي الزمالك إلا أنه غيّر قراره وقرر التوقيع لنادي المصري البورسعيدي في الصيف الماضي.وكان مصدر صرّح لـ"يلا كورة"، أن القرار الأغلب في حال معاقبة الثنائي هيّ إيقافهما ستة شهور بعد التوقيع لناديين.جدير بالذكر أن الثنائي غابا عن لقاء المصري البورسعيدي مساء أمس الثلاثاء ضد الأهلي في لقاء حسمه الفريق الأحمر بنتيجة (4-0) ضمن حسابات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري لنسخة موسم 2023 - 2024.