شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي تعزز الوعي المروري ببطولة التحدي للجوجيتسو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عززت مديرية المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي الوعي بالسلامة المرورية للأسر والأطفال بالتعاون مع وزارة الداخلية ضمن المشاركة في المنصة التفاعلية بمنافسات بطولة التحدي للجوجيتسو التي أقيمت في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية والتي تم تخصيصها للبراعم الصغار.

وشملت المنصة مجموعة من الأنشطة والمبادرات التوعوية لتعزيز الوعي لدى الأسر حول مجموعة من القضايا المجتمعية كحماية الطفل واحترام القانون وأهمية الرياضة في الحفاظ على اللياقة البدنية والتمتع بصحة جيدة.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي مدير مديرية المرور والدوريات حرص شرطة أبوظبي على زيادة الوعي المروري لدى جميع أفراد الأسرة من خلال المشاركة في مختلف المناسبات والمبادرات بالتعاون مع الشركاء بهدف نشر الوعي بالقيادة الآمنة على الطرق والالتزام بقوانين وأنظمة المرور، لافتاً إلى أهمية تعاون الجميع في الحد من مسببات وقوع الحوادث المرورية والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وتضمنت مشاركة المديرية تنظيم مسابقة توعية مرورية وعرض الروبوت الذكي الذي تفاعل معه الأطفال وقدم رسالة للأسر حول تعزيز السلوكيات المرورية الإيجابية، والتأكيد على ضرورة انتباه السائقين أثناء قيادة المركبات، وخفض السرعات بالقرب من المدارس والتعاون مع عناصر دوريات المرور في تعزيز انسيابية الحركة المرورية، لتجنب وقوع الحوادث كما شاركت المديرية في تقديم الورشة التوعوية المرورية وتقديم الجوائز للفائزين بالمسابقات التوعية.

واطلع الآباء والأطفال على دورية الأطفال وعليها ملصقات وعبارات توعية في صورة جذابة توفر بيئة محببة للطفل للتعرف الى طبيعة العمل الشرطي تعزيزاً للتوعية والسلامة المرورية.