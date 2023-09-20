شكرا لقرائتكم خبر عن تيري يفكر في شراء حصة في تشيلسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يفكر لاعب تشيلسي السابق جون تيري وشركاء آخرون في شراء 10 في المئة من أسهم النادي، وذكر التقرير أن المالك تود بويهلي يرحب باستثمار الكابتن السابق في النادي.

العرض وفق التليجراف يتضمن مشاركة المشجعين عبر منصة «PimeryBid» التي يملكها بالشراكة المدير التنفيذي أناند سامباسايفيان حامل تذكرة تشيلسي الموسمية.

وسبق لتيري، مدرب الأكاديمية حالياً، أن حاول مع مجموعة مشجعين شراء 10 في المئة من أسهم النادي مقابل ربع مليون استرليني عندما عرض المالك السابق رومان أبراموفيتش النادي للبيع.

وتعهدت المجموعة حينها بتعيين ممثل عن المشجعين في مجلس الإدارة، كما يحق للمشجعين المساهمين في المجموعة التصويت على قرارات النادي المهمة.