شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب اليونايتد مساعد مدرب في نيويورك سيتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

غادر لاعب الوسط البرازيلي كليبرسون معقل مانشستر يونايتد قبل 20 عاماً لكنه تعلم الكثير من مدربه السابق سير أليكس فيرجسون ويستخدم ما تعلمه منه في مسيرته التدريبية، لكن الطريف أنه مساعد مدرب في نادي نيويورك سيتي الأمريكي، أحد الأندية التابعة لمجموعة سيتي لكرة القدم المالكة لنادي الجار مانشستر سيتي.

وتذكر كليبرسون الأيام الأولى له في تمرينات اليونايتد، وقال: «رأيت فيرجسون يسير نحونا بعد دخولي التمرينات بقليل، بدأ يصرخ وكانت إنجليزيتي حينها سيئة ولم أفهم منه شيئاً. فهمت فقط «ركن السيارة» وتساءل اللاعبون فيما بينهم: من ركن سيارته مكان سيارة المدرب؟.. كليبرسون أنت مجنون، ستطرد غداً من الفريق».

بقي كليبرسون عامين في الفريق بعدما اعتبر فيرجسون هفوة اللاعب اختلاف ثقافات.

وأثنى كليبرسون، الذي لعب في 2013 في فريق فيلادلفيا يونيون، على جلب لاعبين أجانب للدوري الأمريكي من أمثال ليونيل ميسي كي يتعلم الآخرون منهم، لكنه لا يرى أن بمقدور كابتن المنتخب الأمريكي كريستيان بولسيتش رفع كأس العالم في 2026، وقال: «علينا أن ننظر للمدى البعيد، نقارن بين الوضع في 1994 والوضع الآن، لا أعتقد أن الولايات المتحدة ستفوز باللقب أو حتى تقترب من النهائي لكن مشاهدة المشجعين للنهائيات سيؤدي لتطور البنية التحتية للعبة وسيلهم الشباب».