شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه زامبيا والجزائر على استاد هزاع بن زايد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قال الاتحاد المصري لكرة القدم إن مدينة العين ستحتضن المعسكر التدريبي للمنتخب المصري الأول، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، وسيخوض «الفراعنة» مباراتين وديتين على استاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم 12 أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر يوم 16 من الشهر نفسه.

وأكد الاتحاد المصري في بيان «في اطار التعاون المثمر بين مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة في مصر، تحتضن أبوظبي، المعسكر التدريبي للمنتخب المصري لكرة القدم، خلال الفترة من 9 إلى 17 أكتوبر المقبل، بمدينة العين».

وأضاف: «تم الاتفاق بين مجلس أبوظبي الرياضي، ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصري على تفاصيل معسكر منتخب «الفراعنة» بقيادة البرتغالي روي فيتوريا خلال فترة التوقف الدولي لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعماً لمسيرة المنتخب المصري، وتأكيداً على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين».

وتابع: «تزيد أهمية المباراة الودية الثانية للمنتخب المصري، كونها أمام المنتخب الجزائري الشقيق، المدجج بالنجوم، وهو ما يضمن النجاح الجماهيري بوجود أبناء الجاليتين المصرية والجزائرية في مدرجات استاد هزاع بن زايد».

وعبر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن سعادته باستضافة أبوظبي لمعسكر المنتخب المصري،مؤكداً العمل على تحقيق منتخب مصر لأقصى استفادة من معسكره الإماراتي.

وأكد العواني اهتمام وحرص مجلس أبوظبي الرياضي على تحقيق أعلى معدلات النجاح في استضافته للأحداث والفعاليات الرياضية، والعمل على ترسيخ وتطوير التعاون مع الجهات والمؤسسات الرياضية المصرية، وكذلك مع كل الدول العربية الشقيقة.

ومن جانبه، عبر جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بإقامة معسكر المنتخب الوطنى في أبو ظبى، بالتعاون مع المسوق الحصري للاتحاد الشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية.

وثمّن المهندس سيف الوزيري نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، التعاون المثمر والمستمر مع مجلس أبوظبى الرياضي على كافة المستويات الاستراتيجية والتجارية والاستثمارية.