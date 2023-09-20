شكرا لقرائتكم نادال: ديوكوفيتش أفضل لاعب تنس في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق رافائيل نادال آخر لقب له في البطولات الأربع الكبرى في فرنسا المفتوحة 2022 لكن بعد أن تجاوزه نوفاك ديوكوفيتش ليصبح الأكثر تتويجا بألقاب كبرى في تنس الرجال أقر اللاعب الإسباني بأن غريمه الصربي هو الأفضل في التاريخ.

ورفع تتويج ديوكوفيتش بلقب أمريكا المفتوحة مؤخرا رصيده إلى 24 لقبا في البطولات الأربع الكبرى متقدما بلقبين على إجمالي ألقاب نادال.

وقال نادال في مقابلة مع صحيفة "آس" نشرت يوم الأربعاء: أعتقد أن الأرقام والإحصائيات تتحدث عن نفسها. بهذا المعنى، أعتقد أن ديوكوفيتش يملك أرقاما أفضل من أرقامي وهذا أمر لا جدال فيه.

وأضاف: فيما يتعلق بالألقاب أعتقد أن ديوكوفيتش هو الأفضل في التاريخ.

وعانى نادال من مشاكل مع الإصابات في السنوات الأخيرة كما غاب عن أميركا المفتوحة 2021 بسبب مشكلة في القدم أزعجته طوال العام.

ومع ذلك، لا يريد نادال أن يستخدم هذا الأمر كذريعة.

وقال: كما هو الحال دائما، يرى الناس القصة من الزاوية التي تعجبهم. تعرضت لإصابات كثيرة. كان هذا من سوء حظي أو من سوء حظ جسدي. حصل ديوكوفيتش على فرص أخرى وهذا أيضا جزء من الرياضة. أتوجه له بالتهنئة على كل ما حققه ولا أشعر بأي خيبة أمل أو إحباط.

وتحدث اللاعب البالغ من العمر "37 عاما" أيضا عن مواطنه الإسباني والفتى الذهبي الجديد كارلوس ألكاراز الفائز ببطولة ويمبلدون هذا العام.

وأضاف نادال: كان المصنف الأول على العالم حتى وقت قريب. رغم سنه الصغيرة فإنه المنافس الوحيد من وجهة نظري لديوكوفيتش حاليا.

ورغم خسارته الرقم القياسي في عدد الألقاب بالبطولات الأربع الكبرى لصالح ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا حاليا فإن نادال عبر عن سعادته بما حققه في مسيرته حتى الآن.

وقال: قلتها حين كنت صاحب أكبر عدد من البطولات الأربع الكبرى، وقلتها حين كنا متعادلين، وأقولها الآن بينما أتأخر عن ديوكوفيتش. لن أكون طرفا في محاولات لاستدراجي لأي حديث عن صراع شخصي. أشعر بالرضا تماما عن كل ما حققته.