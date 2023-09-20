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محمد الفلاح - مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن يلا شوت – بث مباشر اليوم بدوري أبطال أوروبا

مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن يلا شوت – بث مباشر اليوم بدوري أبطال أوروبا تنطلق رحلة فريق أرسنال في بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم بمباراة قوية في مجموعته. يمكن متابعة مباراة أرسنال وآيندهوفن الهولندي بث مباشر اليوم في دوري الأبطال.

ستُقام المباراة مساء اليوم الأربعاء على ملعب الإمارات في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة. تأتي هذه المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الجديد.

مشاهدة مباراة آرسنال وآيندهوفن يلا شوت – بث مباشر اليوم بدوري أبطال أوروبا

في المرة الأخيرة التي أضاءت فيها الأضواء الساطعة لملعب الإمارات على مباراة في دوري أبطال أوروبا، سعى فريق أرسنال تحت قيادة أرسين فينغر في موسم 2016-2017 إلى قلب تأخره بنتيجة 5-1 في دور الـ16 أمام منافسه المألوف بايرن ميونيخ، لكنه عانى من صدمة كبيرة. إذلال مماثل أمام جماهيرهم.

ما أعقب ذلك الإحراج بنتيجة 10-2 كان رحيل فينجر المتأخر، وعصر أوناي إيمري المشؤوم، وموسم نادر دون أي شكل من أشكال كرة القدم الأوروبية، لكن أرسنال سيتناول العشاء أخيرًا على طاولة أوروبا العليا مرة أخرى في الأسابيع المقبلة، على الرغم من أن التأهل كان فقط جائزة ترضية بعد انهيار شحنة اللقب وحرقها في المراحل الأخيرة من الفصل الدراسي الماضي.

ومع ذلك، فإن الجانرز - الذين لم يرفعوا كأس دوري أبطال أوروبا عاليًا - تمكنوا من تجنب واحدة من أكثر التعادلات المخيفة المعروضة في مرحلة المجموعات، حيث سيتنافس فريقان متعثران في لانس وإشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي على القمة. مكانين في المجموعة B.

لم يبهر أرسنال على الجبهة الهجومية حتى الآن هذا الموسم، لكن لياندرو تروسارد قدم الشرارة اللازمة لتأمين الفوز 1-0 على إيفرتون في جوديسون بارك، حيث لم يحقق أرسنال أي فوز منذ أن كان فينغر على رأس الفريق في 2017-18.، وحافظوا على سجلهم خاليًا من الهزائم في جميع المسابقات هذا الموسم.

ومع ذلك، فإن الحفاظ على نظافة الشباك على أرضه لا يزال بعيد المنال عن أرسنال، الذي جاءت مباراته الوحيدة مع الإمارات في آخر 11 مباراة في اليوم الأخير من الموسم الماضي ضد ولفرهامبتون واندررز، وقد يلعب ديربي شمال لندن الوشيك أيضًا في أذهان قوات أرتيتا..

موعد مباراة أرسنال وآيندهوفن

وتقام المباراة اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة علي ستاد الإمارات.

واستطاع نادي أرسنال تأهل إلي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد غياب لعدة سنوات بعدما حقق المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي خلف مانشستر سيتي.

تشكيل أرسنال المتوقع ضد آيندهوفن

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: زيتشينكو، ويليام ساليبا، بن وايت، جابرييل.

خط الوسط: ديكلان ريس، مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز.

الهجوم: جابرييل مارتينيلي، إدوارد نيكيتا، بوكايو ساكا.