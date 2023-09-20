شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية يتقدم على إنبي بهدف نظيف فى الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من مباراة الداخلية ضد إنبى بتقدم الفريق الشرطي بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى من دورى نايل فى نسخته الحالية رقم 65.

جاء هدف الداخلية في الدقيقة 36 عن طريق عبد العزيز السيد من تصويبة مباشرة على المرمى من خارج منطقة الجزاء ، ليضع فيقه في المقدمة.

جاء تشكيل الداخلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود الزنفلي

الدفاع: عبد العزيز سيد، أحمد عماد، محمود صابر-كريم يحيى

الوسط: ألان كمبادي- محمود عبد العزيز- محمود السيد

الهجوم: على محمد الزهدى- محمد أسامة- محمد علاء

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الداخلية كالتالى..

حراسة المرمى: عبدالعزيز البلعوطى

الدفاع: أحمد كالوشا، محمد حامد، مروان داوود، مصطفى دويدار، محمد حمدى

الوسط: مصطفى شكشك، مودى ناصر، أحمد صبيحة، أحمد نادر

الهجوم: أحمد جمال