شكرا لقرائتكم شكوك حول مشاركة مانيان أمام فيرونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحوم الشكوك حول مشاركة الحارس الدولي الفرنسي مايك مانيان مع ميلان أمام فيرونا في الدوري الإيطالي لكرة القدم غداة تعرضه لإصابة في فخذه خلال التعادل أمام نيوكاسل الإنجليزي في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال ميلان في بيان إن حارس عرين منتخب "الديوك" يعاني من آلام في فخذه الأيسر لكن الفحوص التي أجريت يوم الأربعاء استبعدت أي إصابة خطيرة.

مادة اعلانية

وأضاف "سيتم تقييم تطور وضعه يوميا" من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وحلّ الوافد الجديد ماركو سبورتييلو بدلاً من مانيان بين الخشبات الثلاث في الدقيقة 81 من المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي على ملعب "سان سيرو" في ميلانو، في حين أعرب مدرب الفريق ستيفانو بيولي عن قلقه بشأن حالة الحارس البالغ 28 عاماً.

وكان مانيان ابتعد عن الملاعب لفترة 4 أشهر في الموسم الماضي وخسر مركزه مع منتخب بلاده في مونديال قطر بسبب إصابة في ربلة ساقه.

واكتفى ميلان بالتعادل السلبي في استحقاقه القارّي الاول بعد ثلاثة أيام من سقوطه المدوّي محليا في ديربي ميلانو أمام الجار المتصدر إنتر 1-5 في المرحلة الرابعة من الدوري الإيطالي.

ويواجه ميلان، صاحب المركز الثالث برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات وهزيمة، ضيفه فيرونا السبت، قبل أن يسافر إلى كالياري في المرحلة السادسة، ليعود ويستقبل لاتسيو في المرحلة التالية.