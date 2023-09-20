شكرا لقرائتكم التعاون يستضيف الرائد في "ديربي القصيم" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يتطلع نادي التعاون إلى العودة إلى الانتصارات عندما يستضيف جاره الرائد في ديربي القصيم ضمن مباريات الجولة 7 من دوري روشن السعودي.

يسعى التعاون لتجاوز خسارته الأولى، عندما يواجه جاره الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة.

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يحتل التعاون المركز الرابع برصيد 13 نقطة، فيما يحتل الرائد المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط.

ومع أن التعاون تلقى أول خسارة في الدوري أمام الأهلي في المرحلة الماضية، إلا أنها لن تلغي المستوى المميز الذي يقدمه، وسيكون حريصاً على تجاوز تلك الخسارة واستعادة توازنه سريعاً للبقاء ضمن اندية المقدمة. وسيفتقد التعاون لقائده الإسباني الفارو ميدران بداعي الإيقاف لمباراتين.

في المقابل، لم يقدم الرائد المستوى المتوقع منه في ظل التدعيمات التي قام بها، ولم يحقق سوى فوز وحيد، وسيحاول بالتالي الظهور بصورة مختلفة والظفر بالعلامة الكاملة.

وفي بقية المباريات يسعى الاتفاق لتحقيق فوزه الخامس في الدوري والثالث توالياً، عندما يواجه الطائي الخميس، فيما يبحث الشباب عن ثلاث نقاط جديدة يتقدم من خلالها في جدول الترتيب عندما يلاقي الحزم.